因押住利率將長期保持低位的投資人大量買入風險較高的資產，推高全球股市，並拖累美元跌至2月以來最低，進而導致周二(5/18)倫敦金屬交易所(LME)多數基本金屬價格均漲，其中指標期鋅盤中一度觸及每公噸3,108.5美元，為2018年6月以來的最高點。

分析師表示，由於市場擔憂祕魯和智利將會上調礦業企業稅率，此政策可能會擠壓包括鋅和銅在內的金屬供應，不過基本金屬價格已經過高，可能在今年下半年回落，加上分析師認為美國聯邦儲備理事會(FED)有可能在2022年底前升息，鋅價恐將跌至每公噸2600~2700美元左右。

終場周二(5/18)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲560美元，報每公噸30,455美元；期鎳上漲57美元，報每公噸17,968美元；期鋅上漲43美元，報每公噸3,057美元；期鋁下跌21美元，報每公噸2,478美元；期銅上漲32美元，報每公噸10,405美元；期鉛上漲21美元，報每公噸2,228.5美元。(商品行情網)

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