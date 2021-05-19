美國拜登政府宣布，對中國軍方關聯企業的投資禁令將再延長兩周實施，並表示這是為了制定一個健全的配套政策。

目前拜登政府正持續檢視美中政策，包括前朝川普政府針對某些被認定與中國軍方及情報單位有關聯的中國企業所祭出的投資禁令。

美國財政部在官網上發布最新通知，投資人必須在6月11日上午9時30分（即台北時間21時30分）之前完成交易。此前發布的生效日期為5月27日。

美國前總統川普去年11月簽署行政命令，將禁止美國投資人投資政府認定具中國軍方背景或與中國軍事單位有關聯的企業。拜登總統上任後，將原定於1月28日的生效日期延至5月27日。

一名美國政府高層表示，白宮對此事深感擔憂，藉由將期限再延長兩周，以解決川普政府行政命令中的問題，拜登政府認為這項命令的起草和實施「非常隨便」。

該官員並表示，新政策一旦完成，將「強化我們禁止美國對中共軍方、情治和其他國安機構進行投資的能力」，美方很快就會在制定長久之計上取得更多進展，我們會迅速解決這個問題。

至少有8家中國公司被美國國防部列入中國軍工企業黑名單，包括中國海洋石油總公司、中芯國際、中移動、中國電信、海康威視等。中國手機製造商小米在對此提起訴訟後，已獲美國國防部同意從黑名單上剔除。

(時報資訊)