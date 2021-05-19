美國商務部18日公布四月新屋開工經季調後折合年率為156.9萬戶，較三月大跌9.5％，遠低於市場預估171萬戶。三月年率從原先173.9萬戶往下修正為173.3萬戶，儘管還是2006年六月來最高，但四月數據反映營建熱度明顯降溫。

四月營建許可年率176萬戶，較三月增加0.3％，較去年同期飆60.9％。雖然營建許可增加，反映建商對未來房市有信心，但數據顯示已取得營建許可卻仍未開工的戶數，創1999年以來新高，顯示部份建商態度開始猶疑。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）首席經濟師佛拉坦東尼（Mike Fratantoni）指出，四月新屋開工低於市場預期，和建商取得營建許可而遲遲不動工，是被木材和其他建材等價格持續飆漲所拖累。

但他指出目前就業市場持續好轉，加上低房貸利率等有利條件，讓住宅有強勁需求，在目前美國待售中古屋數量嚴重不足之下，營建業景氣繼續得到支撐。

(工商 )