【旅奇傳媒/編譯-張子凌】迎接初夏來臨，當然不能錯過被譽為天然彩燈秀的螢火蟲季！然而，可遇不可求的螢火蟲，觀賞條件需要天時地利人和，擁有豐富生態資源的「佐賀縣」便是絕佳去處。每年5月中旬至6月上旬，成群的螢火蟲會在縣內山林大爆發，吸引大批遊客競相爭睹點點螢光的魅力。

根據日本氣象新聞公司「Weathernews」5月13日公布的「螢火蟲出沒預測」，2021年佐賀出現螢火蟲的時間點，比起去年提早10天，已在4月21日現蹤，預計螢火蟲數量將在5月16日達到顛峰。

想知道佐賀有哪些私房賞螢景點嗎？趕快接著看下去～選好喜愛的地點，搭配上無風、夜光昏暗等氣候條件，疫後追螢免煩惱！

唐津市．古窯之森公園（觀賞期：5月中旬～6月上旬）

被稱為唐津燒發源地的古窯之森公園，從唐津市區出發約半小時車程便可到達，園內可見日本最古老的登窯遺跡「岸岳古窯跡」。遺跡周圍設有步道，初夏時節上萬隻源氏螢將在一旁河川交錯飛舞，相當壯觀。

而螢火蟲季後，也將迎來繡球花季、唐津燒之里祭。屆時不但有機會能買到出自各家窯元的唐津燒，還可以體驗為唐津燒上色的樂趣喔！

嬉野市．嬉野溫泉（觀賞期：5月中旬～6月上旬）

屬於盆地地形的嬉野，鄰近眾多賞螢地點，從溫泉街開車一下子就能抵達，岩屋川內川上游、下吉田地區等都是賞螢的好去處！

若非自駕者也沒關係，只要入住在「嬉野溫泉旅館組合」加盟旅館，事先向旅館預約，就能免費搭乘住客限定的賞螢巴士，遊覽岩屋川內水庫上游等地，欣賞星空銀河般的螢光。對自由行旅客來說，可是一大福音呢！

※2021年尚未公告賞螢巴士活動內容。

佐賀市．古湯溫泉（觀賞期：5月中旬～6月上旬）

脊振山山林間的靜謐溫泉鄉「古湯溫泉」，町內有80%為森林，優越的自然環境加上清澈的嘉瀨川溪流，相當適合觀賞螢火蟲生態，還可順道泡溫泉！

另外，往年6月中旬當地亦會舉辦「古湯溫泉螢火蟲鑑賞會」，只要入住有參加活動的旅館，就可向住宿業者預約，搭著巴士至私房景點賞螢。

武雄市．武雄溫泉保養村（觀賞期：5月下旬～6月上旬）

武雄市近郊的武雄溫泉保養村，占地約100公頃，擁有5家住宿設施及綠意盎然的公園。每年5月底，上萬隻螢火蟲會出沒在佐賀縣立宇宙科學館旁的SESERAGI散步道（佐賀縣立宇宙科學館～山岳步道入口）。期間還會舉辦螢火蟲祭，不但有屋台攤販、跳蚤市集，也有附豪華贈品的賓果大會等，讓每位來賞螢的遊客都能從白天一路玩到晚上！

※2021年尚未公告螢火蟲祭內容。

小城市．祇園川（觀賞期：5月下旬～6月上旬）

被列為「生物故鄉百選」的祇園川，是九州數一數二的螢火蟲聖地。5月下旬開始，螢火蟲將在小城公園的螢川現蹤，接著漸漸移至祇園川中游的須賀神社附近，最後出沒在上游的荒谷水庫（石體橋附近）。 數十萬隻源氏螢、姬螢將在山間舞動閃爍光芒，宛若夏夜裡的聖誕樹。據說晚間8點至8點半最有機會看到喔！

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(中時新聞網)