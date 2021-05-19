台北捷運大消毒，網友回報捷運圓山站也有化學兵消毒。（圖／翻攝自台北之北投幫）

台北捷運大消毒！一名網友今早在臉書PO照片分享，北投捷運站出現化學兵「全副武裝」消毒中，不少人回報說奇岩站、圓山站和芝山站也都有看到化學兵的蹤影，許多網友見狀直呼，大熱天穿短袖出門都快受不了了，國軍們包成這樣努力消毒，真的辛苦了，並呼籲大家，為了控制疫情最好別出門，保護自己也保護家人。

一名網友在臉書社團「台北之北投幫」上分享照片表示，今天早上8時10分捷運北投站有化學兵消毒。貼文引起熱議，不少網友見狀紛紛留言回報，「都有喔！剛剛經過芝山站也有」、「剛剛在奇岩站也有看到，辛苦他們了」、「圓山也有消毒」、「奇岩也是」、「辛苦了，有消毒才好，捷運都會輪流消毒」。

由於多數網友們回報消毒的地點都在捷運淡水信義線上，因此也有人推測是否和昨天傳出的淡江大學一名教師確診有關，所以紅線大消毒。不過，後來有網友表示，國父紀念館站、忠孝復興站和新北市某醫院也都有化學兵消毒的蹤影，因此推測只是環境消毒，很正常。

台北捷運大消毒，捷運奇岩站也被消毒。（圖／台北之北投幫）

許多網友也留言感謝頂著大熱天全副武裝消毒的化學兵，「國軍弟兄辛苦了，謝謝你們！」、「天那麼熱，還包成這樣消毒，真的辛苦了」、「好辛苦！這麼熱我穿短袖就受不了，他們還包那樣」、「他們那麼辛苦在消毒，為大家控制疫情，我們最好不出門，如要出門戴好口罩，保護自己也保護家人」。

(中時新聞網)