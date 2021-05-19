金湖鎮長陳文顧今早偕金湖分局長何明祥現地解封，與鄉親開心迎來恢復通車的第1天，特別感謝各方在施工期間的努力與配合。（金湖鎮公所提供）

金門太湖路進行2階段改善工程，第1階段岩盤爆破已完成封路施作。金湖鎮長陳文顧今早偕金湖分局長何明祥現地解封，與鄉親開心迎來恢復通車的第1天，特別感謝各方在施工期間的努力與配合。

金湖鎮公所主辦的「太湖路（公園路口至經武路口）道路拓寬改善工程」，第1階段（岩盤爆破）：自3月2日至4月27日封閉道路施作；第2階段（管路埋設、既有AC道路刨除重鋪）：自4月28日至7月22日；半半施作。

因太湖路段是島上交通幹道，封路施作影響車輛往來，金湖鎮公所與相關單位研商因應，除於各路口增設告示牌提醒用路人，以及調整號誌燈時間秒數外，也增派警力於瓊徑路、環島南路及市港路等重要路口加強交通疏導，有效紓解車輛壅塞。

目前第1階段已施工完成，陳文顧鎮長今早帶領鎮公所團隊赴現場解封，勘查公園路口至經武路口的車流現況，對施工期間造成鄉親不便，再次表達歉意，也感謝鄉親的大力配合。

陳文顧表示，第1階爆破工程在各方通力合作下順利完成，因尚有第2階段施工，行車仍需注意減速通過。另第2階段施工將於今天起跑，在不影響行車安全下施工，也請鄉親注意道路標誌、標線，期待如質如期順利完工，讓轄區的交通網和道路安全進入另一個新階段。

(中時 )