美國總統拜登（Joe Biden）周二拜訪福特位於密西根州的車廠，同時宣布將砸下1740億美元（約4.8兆新台幣）發展電動車，將對新的電動車電池工廠提供補助，拜登坦言，美國在電動車領域已落後大陸，未來若想勝出，端看美國能否自產電動車與電池。

CNBC報導，拜登鼓勵業者設立新的電動車電池工廠，並強調提供穩定的電池是發展電動車的重要關鍵，因此將以分擔成本的方式提供業者補助，支持業者建設新的電池廠，同時鼓勵停工的工廠復工與更新設備，增加製造電動車與零件的能力。

另外，拜登並不會對高價的電動車提供減免措施，而是從消費者下手，透過補助增加其購買意願，以增加消費者的接受度為主要目標。

為何如此大動作宣布電動車計畫，拜登坦言，由於大陸電動車的銷量不斷增加，美國在此領域已經呈現落後，必須重新整理發展電動車的步調，「在未來的競爭中，究竟是領先大陸還是落後大陸，取決於本土製造電動車與電池的能力。」

然而拜登的大撒幣政策接二連三推出，讓不少共和黨議員擔憂，電動車發展計畫也可能面臨阻礙，傳出共和黨已經準備好反對提案，將與拜登團隊面對面會晤。

(中時新聞網)