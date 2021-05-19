女星何如芸近期與花蓮美侖飯店董事王敏錡打離婚官司，並爭取一對兒子的監護權，儘管何如芸身陷婚變，但她仍親民地在網上分享生活大小事，何如芸昨（18日）就曬出居家照，她辣穿細肩帶粉色小可愛，下半身被枕頭遮住，第一眼看超像沒穿，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

52歲何如芸昨在網上分享近況，曬出居家穿搭照，並直呼：「有人家裡採光像我家一樣好嗎？在家要戴太陽眼鏡」，只見何如芸上身穿粉紅色細肩帶小背心、下半身穿花花圖案小熱褲，由於拍照角度，枕頭剛好把何如芸的下半身遮住，第一眼看就像沒穿，何如芸一雙美腿全都露，畫面辣翻天。

何如芸美穿細肩帶小背心，下半身被枕頭遮住，第一眼看超像沒穿，畫面辣翻天。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho臉書）

同時，何如芸也在文中提到，大兒子在過年前曾問她：「媽媽為什麼妳的房子好小？我不想去妳家睡覺」，何如芸當下就答應兒子「你下次回來，一定有一個獨立房間給你！」何如芸便開始找房子，很幸運地，何如芸在2個星期內找好房子，並在拍戲前搬好家。

何如芸分享防疫日常。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho臉書）

何如芸的新家除了多一個房間給孩子外，她也提到：「雙面採光，整面面西的落地窗還可以看見淡水的出海口」，每天都可以看到夕陽，讓何如芸常看著窗外美景發呆，甚至在家也要戴太陽眼鏡，相當愜意。

由於近期適逢本土疫情連環爆，何如芸提到，她已經待在家第四天，並也不忘呼籲：「我堅持在家我不用出門」。

(中時新聞網)