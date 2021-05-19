台湍新冠肺炎疫情爆發，醫師蘇偉碩痛批指揮中心屢屢失誤，造成疫情無法控制，原本是防疫模範生的台灣有機會在「全境擴散」前，採購到大量的輝瑞BNT疫苗，逐步完成「人工群體免疫」。但就因為指揮中心接受政治干預，造就如今的狀況，而台灣現在只能靠「怕死的民眾」自救，戰勝指揮中心一連串失策。

蘇偉碩指出，從桃園機場諾富特飯店群聚開始爆發的這波疫情，延燒到萬華群聚再傳播到其他縣市的群聚，不僅造成嚴重的股災，也讓好不容易稍微喘一口氣的旅遊業和餐飲業，一下子又跌入深淵，有些業者也因此不得翻身。從開放變種病毒疫區人士入境，堅持不做入境普篩，接受立委施壓縮短航空公司機組員隔離天數，堅持不做社區篩檢調查，堅持不劃紅區普篩。指揮中心一再的決策失誤都讓台灣一步步走向這次疫情的爆發。

蘇偉碩表示，原本是防疫模範生的台灣有機會在「全境擴散」前，採購到大量的輝瑞BNT疫苗，逐步完成「人工群體免疫」。但就因為指揮中心接受政治干預，拒絕和大中華區總代理的上海復星公司簽約，還做了一個向原廠訂購的假動作，使得我們目前只能接種有血栓副作用的AZ疫苗。

而在萬華與板橋疫情爆發後，蘇偉碩指出，指揮中心顧慮股市反應，延遲雙北防疫等級上升為三級的時程，使病毒的傳播又得到擴散到其他縣市的機會。在台北市疫情爆發，醫療體系頻臨超載之際，指揮中心仍然否決地方政府設立專責收治輕症及無症狀確診者的醫院（方艙醫院）的措施，反而要求這些確診民眾在家自行隔離，等候入院。

指揮中心此舉完全無視過去已有多起居家檢疫民眾在家暴斃的風險。蘇偉碩表示，地方政府要求輕重症分流收治完全是以國際防疫經驗與科學為基礎，是保全醫療機構量能的唯一辦法。指揮中心卻悍然拒絕，只能解釋為政治掛帥，一切只為選舉考量，不顧國家安全與人民生命。

「權力者的私心比瘟疫更凶惡。」蘇偉碩指出，還好台灣的民情向來以貪財怕死好面子著稱，這一波的疫情，有機會讓台灣民眾因為怕死的集體意識戰勝指揮中心的一連串失策。

(中時新聞網)