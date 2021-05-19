本土確診破千例，雖然部分企業已實施分流上班，仍有少部分民眾需要外出工作。對此，秀傳醫院耳鼻喉科主治醫師蕭信昌表示，許多人擔心會接觸病毒，穿防護衣或是雨衣搭乘大眾交通工具，但事實上光滑的表面，更容易沾染病毒，且病毒在衣物上存活的時間低，只要做好自身清潔，就不用怕把病毒帶回家。

據《TVBS報導》，蕭信昌醫師表示，台灣疫情升溫後，看到不少民眾嚇得穿著防護衣搭捷運、坐公車，但防護衣只有在必須接觸病毒或遭受感染病患時才需要，也無須買拋棄式雨衣代替。

蕭信昌指出，雨衣是屬於塑膠製品，接觸到病毒後，存活的時間會比較久，相較之下，新冠病毒在布料的存活率較低，外出只要穿著可水洗的衣物及鞋子，做好自身防疫清潔工作，一回到家中立刻換洗，就不用擔心把病毒帶回家。

蕭信昌說，也有不少民眾擔心頭髮會殘留病毒，事實上頭髮不易沾染病毒，根據新英格蘭期刊研究發現，絕大部分的病毒透過飛沫傳播數秒後，就會掉落地面，走動再加上風吹，病毒就會自己掉落。

另外，蕭信昌補充表示，外出最好選擇可洗滌的布鞋，若是穿著皮鞋不便清洗，也可以用酒精消毒，將鞋子放在玄關或是定期消毒的鞋櫃，就能避免將病毒帶回家中。

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(中時新聞網)