國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄市美術館特區某豪宅管理委員會貼出公告表示有住戶出現確診案例，要當地住戶提高警戒，高雄市衛生局表示已經掌握相關個案。上午高市府新聞局突然臨時通知10點鐘在四維行政中心3樓多媒體簡報室召開「防疫加嚴措施」記者會，是否高雄疫情有升溫?讓民眾相當關切。

疫情爆、美術館區毫宅傳確診？高雄市政府10：00緊急召開記者會

為了不讓疫情擴大延燒，陳其已下令夜市、市場全面改採外帶，禁止內用後，17日再提升各餐廳的防疫層級，陳其邁表示，Buffet自助餐從原先自己拿盤子裝盛食物的取餐方式，全面改為單人定食點餐，並且由員工送餐給消費者，除了Buffet自助餐，也規定宴席餐桌每桌不得超過6至8人，必須使用隔板、採梅花座。

此外，停止所有告別式公祭儀式，而公園及百貨公司等商場附設的兒童遊戲設施將暫停使用，陳其邁更下令桌遊店、橋牌社等休閒活動場館、漫畫店互動式情境體驗服務業、釣魚釣蝦場、娃娃機店暫停營業。

醫療院所則改採取分級、分艙、分流的模式應變醫院整備，並將專責病房數提升至2541床，且限制院際間醫療人員及看護工等醫院從業人員流動及支援，交通運輸部分，大眾運輸實聯制，市區捷運公車鼓勵乘客使用一卡通、悠遊卡及icash線上申請記名卡。

(中時新聞網)