本土疫情不斷，礁溪長榮鳳凰酒店為保護員工及旅客安全，不斷提升防疫等級，除了新增AI智能測溫熱像儀，實時監測員工、廠商及旅客的健康狀態外，並全額補助員工施打自費疫苗，加強保護力，以提供安心舒適的住宿環境，共同守護旅客與員工的健康。

長榮鳳凰酒店表示，因疫情持續延燒，為保護員工的健康安全，降低感染風險，將提供全體正職員工以及實習生、每人2劑自費疫苗費用補助，希望能讓員工在安全的狀態下執勤服務，也能讓旅客安心到訪。長榮鳳凰酒店員工也保持自律，每日量測體溫、確實配戴口罩、勤洗手，保護自己也保護他人。

目前長榮鳳凰酒店全面落實實聯制，加強館內所有區域消毒清潔；餐廳採梅花座，並使用食用級消毒劑針對餐檯、餐具、座位區域加強清潔，用餐期間，餐檯餐蓋及菜夾亦定時消毒及更換，並且提供拋棄式手套供客人使用；各樓層及公共區域均設有酒精消毒液，用心防疫，不遺餘力，以提供安心、舒適、貼心的度假體驗。

(工商 )