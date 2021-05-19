阿公店群聚感染大爆發，根據指揮中心公布數字，過去3天，已累積348個確診病例與萬華區茶藝館有關，儼然是這波疫情的「重災區」，驚人數字也讓人不禁好奇「阿公店」究竟有何魅力，名稱又是從何而來。對此，根據媒體報導，萬華近年被應召站業者打造成「情色中心」，而阿公店則是因為店內設備較簡陋，客人和坐檯小姐年紀層較大，許多在地老人家會上門消費，所以才出現該名稱。

阿公店不只有阿姨 內行人曝大膽族群超HIGH玩法

根據《自由時報》報導，有資深刑警指出，「阿公店」歷史悠久，早期跟公娼群聚的「寶斗里」相互輝映，店名多半取作音樂坊、茶坊等，雖然質感不能跟酒店相比，從裝潢到硬體設備都十分老舊，可服務力很好、很親切，坐檯小姐大多酒店、舞廳出身，因為年齡偏大待不下去，才到阿公店上班，但也因為這樣她們見識廣、手腕好，很會抓牢客人的心。

萬華許多「阿公店」目前已停業。（示意圖／中時資料庫）

而且近年來，阿公店業者引進許多年輕外籍女子，她們以「敢脫敢玩」著稱，只要客人願意給數百元小費，脫衣秀馬上上演，這筆金額相對高級酒店，簡直是「俗又大碗」，因此吸引不少酒客趨之若鶩。

不僅如此，阿公店消費金額跟酒店動輒就要上萬元起跳相比，簡直是經濟實惠，像是店內小姐1小時300元的坐檯費，就算得另給清潔費、包廂費和酒水餐點，消費2小時也才約莫5000元上下，CP值飆高破表。

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(中時新聞網)