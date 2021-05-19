今（19）日凌晨4時40分許，國道3號北上35.2公里近中和隧道路段，新竹貨運40噸連接貨櫃車疑爆胎失控衝撞護欄，導致車輛起火，消防人員到場時，見駕駛先行已逃出，但車上載滿防疫酒精，及感冒糖漿、降血脂藥物等醫療物資，為避免酒精助燃，消防人員除射水滅火，同時急將酒精等貨物搬出，所幸災情並未擴大。
在消防人員奮力撲救下，火勢在5時6分熄滅，由於現場尚待清理，該路段外側車道暫時封閉，僅一線道可供通行，上午一度有車流回堵情形，國道警方已在釐清事故發生原因。
(中時 )
今（19）日凌晨4時40分許，國道3號北上35.2公里近中和隧道路段，新竹貨運40噸連接貨櫃車疑爆胎失控衝撞護欄，導致車輛起火，消防人員到場時，見駕駛先行已逃出，但車上載滿防疫酒精，及感冒糖漿、降血脂藥物等醫療物資，為避免酒精助燃，消防人員除射水滅火，同時急將酒精等貨物搬出，所幸災情並未擴大。
在消防人員奮力撲救下，火勢在5時6分熄滅，由於現場尚待清理，該路段外側車道暫時封閉，僅一線道可供通行，上午一度有車流回堵情形，國道警方已在釐清事故發生原因。
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