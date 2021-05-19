歐洲超級聯賽風波至今仍在續燒，此前歐洲足總曾揚言要懲罰皇家馬德里、巴塞隆納和尤文圖斯三隊，據悉他們都還未退出歐超聯賽，歐洲足總甚至要判他們兩年禁賽的重罰，這也將震盪整個足球界，但據近期報導，皇家馬德里、巴塞隆納和尤文圖斯三隊可不會坐以待斃，據外媒《阿斯報》透露他們三隊將醞釀反擊，到歐洲法院起訴歐洲足總。

Real Madrid, Barcelona & Juventus to face 2-season Champions League ban? UEFA begins probe https://t.co/VitdpUn4MN — Republic (@republic) May 12, 2021

歐超聯賽成立在前陣子鬧起風波，豪門球隊於聯盟創立不到36小時紛紛退出，引起極大爭議，歐洲足總在事後揚言懲處這些退出球隊，但尚未退出歐超聯賽三支隊伍，分別是巴薩、皇馬和尤文也將遭受懲罰，按ESPN說法，歐洲足總想對三隊處以歐洲賽事兩年禁賽重罰，他們恐無法參加歐冠，這相當嚴重，若成真將震盪足壇，也將影響三隊未來引援計畫，他們陣中擁有梅西(Lionel Messi)、C.羅納度(Cristiano Ronaldo)等超級球星，無法想像這幾個人無法踢球的局面。

而此前弗洛倫蒂諾(Florentino Rodríguez)受訪時就明確表示歐足總沒任何處罰歐超聯賽依據，而皇馬、巴薩、尤文也發表聲明，表示任何針對歐超聯賽的處罰都不合法，並且未來歐超聯賽是否能繼續存在，其合理性將交由法院裁決。馬德里法院被曝要求歐洲法院介入，審查國際足總、歐洲足總阻止歐超聯賽做法是否違反《歐洲聯盟職能條約》第101和第102條内容，是否屬於濫用職權。

目前各國聯賽西甲、法甲、義甲等都將進入最後一輪賽事，各國名將也都專注於場上表現和爭冠，並沒有太多餘力來關心歐超聯賽的事件，不過若歐洲足總真的懲罰了這幾支豪門球隊後果將不堪設想，畢竟梅西、C羅等名將年紀都已慢慢增大，生涯能爭取歐冠和在歐洲賽場上踢球的機會越來越少，若真的受到懲罰球迷將失去看他們踢球的機會，所以對此事皇馬、巴薩、尤文仍謹慎處理，希望能達到他們期望的公平公正。

(中時新聞網)