一直苦於新冠疫苗接種率始終無法提升的日本，試過很多方式希望大家去打疫苗。目前最新傳出，日本政府可能允許藥劑師去幫民眾施打。同時，因醫療人手不足，也可能會讓牙醫去遞補接種一事。

日本從2月開始新冠疫苗注射後，大概兩個月後的4月中，已經有約3600萬位老年人接種過。不過，日本有1.26億的人口，算起來接種率僅約3％，這不僅是已開發國家中最低的，同時這也是指至少施打過一劑族群而言。

24日，日本政府將在東京與大阪，實施一項大規模人數接種活動。自從自衛隊接手後，從17日開始採取網路報名方式，因此整個施打預約流程堪稱快捷。

目前，是由日本當地城鎮，各自負責疫苗接種事宜。而日相菅義偉曾誓言，7月底前至少要達到日本老年人能完成接種目標。

根據了解，現在在日本的47個都道府縣與20個主要都會區中，大約有30個正在考慮可能會實施大規模的疫苗接種計劃，因為這個月，有部分選舉造勢活動即將開跑。

而群馬縣（Gunma），愛知縣（Aichi），長崎縣（Nagasaki）以及兵庫縣（Hyogo）的神戶市（Kobe）等，都對這種一次可以很多人接種疫苗活動，展現出高度興趣。

(時報資訊)