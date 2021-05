外貿協會今日宣布NVIDIA將參與COMPUTEX 2021 Hybrid主題演講,並以「從遊戲到企業資料中心,翻轉加速運算技術變革(The Transformational Power of Accelerated Computing, from Gaming to the Enterprise Data Center)」為主題。

6月1日下午1點,NVIDIA GeForce部門資深副總裁Jeff Fisher將分享GeForce PC遊戲如何為臺灣生態系帶來巨大商機;NVIDIA企業運算部門主管Manuvir Das也會以「迎向人工智慧普及化( Democratization of AI)」發表演說,分享推動此潮流的三大轉變,並說明企業擁抱轉變後的發展趨勢。

外貿協會董事長黃志芳表示,身為AI產業的領導廠商,NVIDIA藉由GPU與加速運算來推動創新,不僅重新形塑全球各產業,更成為PC遊戲的代名詞。期待NVIDIA藉由此次COMPUTEXKeynote,與COMPUTEX參觀者分享如何透過高效能運算引領未來世界邁向成功。

為了連結全球的科技產業,COMPUTEX推出COMPUTEX2021Hybrid。今年的主題演講和論壇將在#COMPUTEXVirtual平臺上進行網路直播。除了COMPUTEXKeynote,NVIDIA亦將在COMPUTEXForum發表演說如下:

6月2日上午11:00至11:30,NVIDIA製造與工業全球業務開發主管JerryChen將在AIoT論壇中暢談「注入AI的工業系統如何應對數位轉型的挑戰(ThePromiseofDigitalTransformation:HowAI-InfusedIndustrialSystemsAreRisingtoMeettheChallenges)」。

6月3日下午2:30至3:00,全球開發主管暨Omniverse部門總經理RichardKerris將於TomorrowTech論壇中,發表以「Metaverse虛擬空間誕生:NVIDIAOmniverse和共享世界的未來(TheMetaverseBegins:NVIDIAOmniverseandaFutureofSharedWorlds)」為題的演講,分享虛擬協作和模擬的革命性技術。

6月1日上午11:00至11:15,NVIDIA自動駕駛汽車部門副總裁暨總經理AliKani將於FutureCarForum的半導體議程中進行演說,並分享「AI如何翻轉交通運輸業(TransformingtheTransportationIndustrywithAI)」。

(時報資訊)