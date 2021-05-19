全國本土案例日益飆升，不僅教育部宣布全國各級學校停課，企業、公家機關也採居家辦公模式，嚇得民眾不敢搭乘大眾運輸，原先購買1280月票的通勤族大吐苦水，希望能延長期限或退費。不過，台北捷運公司表示，民眾若因疫情減少外出，可持卡至月台依比例退費，不必擔心虧錢。

北捷表示，疫情升溫後，捷運運量明顯降低，可看出民眾為了防疫，自主減少出門頻率，或全採居家辦公模式。為此公司宣布可「按比例退費」，民眾只要持綁定的實體卡或悠遊付到捷運月台，工作人員核對卡片狀況、個人資料後，協助鎖卡和退款。

一般來說，購買1280月票後可在接下來的30天使用，若民眾在5月19日開通，但5月22日就持卡退費，等於只搭了4天，其他天數都沒使用，就會以「1280除30」來計算，再將剩下的26天費用退給乘客。

北捷表示，若期間真的無法出門者，也可等疫情較為趨緩後擇日再行辦理，公司將從寬認定，皆是看1280使用的最後一天來計算，不會特別檢視民眾身份。

(中時 )