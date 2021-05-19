遭停職中的台南市學甲分局簡姓員警，受理陳姓女子遭網路購物詐騙案時，竟要對方付款6萬元，企圖詐領錢財，他另竊取民眾的存摺盜領18萬元，懲戒法院斥責他人身為警察，竟反而詐騙民眾，盜領民眾存款，破壞警政紀律，判決撤職停用1年。可上訴。

簡男在2019年6月2日許受理民眾陳女遭網路購物詐騙，他因自身沉迷賭博積欠巨額債務，竟在隔天打電話給陳女，佯稱有熟識銀行人員可利用鈔票編號協助追蹤詐騙帳戶，並追回受騙款項，但須支付6萬元手續費給銀行人員。

陳女告知男友鄧姓男子後，鄧男察覺有異即前往派出所報案，經督察組約談簡男後，他的犯行始敗露而未遂，沒有詐騙成功。

此外，簡男去年6月15日據報前往鄭姓男子租屋處協助其就醫時，他獲悉鄭將名下郵局存摺等個人重要物品均放置在機車置物箱內，隔天竟前往鄭的租屋處並擅自開啟機車置物箱，竊取上揭帳戶存摺及印章，並於同日竊領存款18萬元。

刑事部分，台南地方法院今年2月17日將簡男依利用職務機會詐取財物未遂罪，判刑1年10月，褫奪公權1年，犯竊盜罪及行使偽造私文書罪，分別處有期徒刑2月及3月，合併應執行有期徒刑4月，得易科罰金，宣告緩刑5年，因未上訴已定讞。

行政究責部分，懲戒法院認為，簡男的行為將導致民眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，嚴重損害政府之信譽，為維護公務紀律，自有懲戒之必要，判決撤職並停止任用1年。可上訴。

(中時 )