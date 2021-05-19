國民黨中央。（趙婉淳攝）

美國預定在6月底前釋出2000萬劑疫苗到海外，駐美代表蕭美琴昨說「進洽爭取中」。國民黨國際事務部主任李大中表示，蕭美琴在這之前說，由於台灣接種疫苗意願不高，過去與美交涉重點在為邦交國爭取疫苗，可知蔡政府的對外工作本末倒置，沒有國家安全戰略思考。

駐美代表蕭美琴日前表示，台灣對疫苗的需求因為之前的施打意願不高，過去與美方的交涉重點主要放在為邦交國爭取疫苗上，但在台灣發現本土病例，對疫苗的期待較過去迫切後，已透過不同管道積極接洽美方藥廠，爭取已經商購的疫苗能及時送達台灣。針對美國預計在6月底前釋出2000萬劑疫苗到海外，蕭美琴昨進一步說「進洽爭取中」。

對此，國民黨國際事務部主任李大中強調，從蕭美琴的一席「老實說」可知，蔡政府的對外工作完全本末倒置，沒有國家安全戰略思考，因為對於任何國家而言，確保疫苗供應都是國安層級的大事，我們關心邦交國疫情，但不應先設法協助國際友人而不顧國內疫苗嚴重不足的窘境。

關於蕭美琴表示台灣人接種疫苗意願不高，所以才沒急著洽談美製疫苗運台的事情，李大中表示，台灣人是對AZ疫苗的施打意願不高，不是對美製莫德納、輝瑞疫苗的意願不高，所以蕭的說法有卸責之嫌，也戳破蔡政府「超前部署」的假象。

李大中也說，莫德納疫苗原本就預定6月送抵台灣，民進黨政府到現在才口口聲聲表示，將積極與美方藥廠聯繫，不禁讓國內民眾納悶，這不是衛福部和駐美官員早就該做的事情？駐美官員怎會積極為中華民國友邦爭取疫苗，卻事到臨頭才突然恍然大悟，把確保國內的疫苗取得當成第一要務？

國民黨國際事務部副主任方天賜另指出，我國早已擠身已開發國家之林，但疫苗接種率卻淪為全球末端班，原因之一是疫苗數量極少，這種窘況其實不是一朝一夕，早從去年開始，台灣社會上就出現許多聲音，善意提醒蔡政府不要沈溺於大內宣、自滿於初步的防疫成果。

方天賜說，直到這幾天，多家國際媒體也連著點名台灣面臨疫苗嚴重不足的危機，也沒見蔡政府深刻檢討，建議立院疫苗審閱小組與監察委員應積極了解，找到該究責的官員。

(中時 )