白河警分局公布轄下易肇事路段，提醒用路人注意。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

白河警分局公布轄下易肇事路段，提醒用路人注意。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

近日南台灣日頭赤艷艷，中午溫度高達38度，許多駕駛可能心不在焉，台南市政府白河警分局4月轄內交通事故發生49件，件數比3月多了9件。

白河警分局19日公布轄內易肇事熱點，白河區中山路段發生事故率占總件數60％，其中，中山中正路口、中山康樂路口、中山國泰路口、中山富民路口尤為多。

後壁區信義路一段、仁愛路路口，因該處無設置路口號誌且可通往台1線，是當地許多民眾為閃避大路口停等三色號誌時間選擇之替代道路；台1線與172線路口、台1線與172甲線路口為上下班時段對外之連通道路，事故也較多。

東山區中興路與達雲路口、165線與達雲路口、南102線與南314線路口、南104線與南105線路口等，屬對外聯絡道路及市鎮中心，亦為事故熱點。

白河警分局分析，今年迄今死亡車禍共發生7件，4件為自撞，另3件疑為身體不適引起，其中65歲以上老年人占6件，騎乘機車占6件，未戴安全帽佔2件，未繫安全帶1件，未依規定轉彎2件，酒後駕車1件。

白河警分局長陳明宏表示，南台灣豔陽於上下班時段常有「眩光效應」致駕駛人眼睛不適看不清楚而發生事故，或因陽光強烈照射造成暈眩自摔或追撞，請駕駛人避開該時段出門。提醒駕駛人勿疲勞駕駛；勿酒後駕車，守護自己的健康與安全。

(中時 )