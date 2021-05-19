空襲巴勒斯坦！以色列戰機投擲炸彈 14層高大樓瞬間夷平畫面曝光

以色列-加薩衝突中的猛烈空襲和火箭襲擊，使得雙方今天看到更多死傷；巴勒斯坦在耶路撒冷、約旦河西岸發動「憤怒日」抗議活動，緊張局勢升溫。

法新社報導，即便停火呼聲高漲，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）仍矢言，「只要有必要」將繼續對面濱地中海的加薩走廊進行猛烈攻擊。

同時，約旦河西岸占領區及東耶路撒冷的巴勒斯坦人出面挺加薩，在這兩區的多個熱點與以色列部隊發生衝突，造成數十人送醫。醫療人員表示，有數十人因槍傷而接受治療。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）的法塔（Fatah）運動號召展開「憤怒日」抗議行動，獲大批民眾響應。約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）一名抗議民眾告訴法新社，「我們出面發聲，力挺在加薩遭轟炸的人民」。

根據加薩衛生部門的資料，以色列一個多星期的轟炸行動中，在哈瑪斯集團（Hamas）控制的加薩走廊殺害了217名巴勒斯坦人，其中包括63名兒童，並傷逾1400人。

以色列警方則表示，哈瑪斯對南部艾希柯（Eshkol ）地區發射數枚火箭，造成兩名在工廠工作的泰國公民喪命、多人受傷，使得以色列這邊的死亡人數上升到12 人。

本月10日以來，哈瑪斯對以色列發射了近3500枚火箭；而以色列一連串空襲行動中，17日炸毀了加薩唯一的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測實驗室。

(中央社)