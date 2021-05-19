疫情嚴峻，配合防疫措施升級，藝文團體損失估達6億，針對5月11日至6月8日所受藝文票房影響，文化部17日開放申請營運損失補助專案，截至今(19)日8時，申請案件共約230案，補助金額約6千萬。

文化部長李永得表示，針對近日升級2級、3級警戒，包含停止演出、取消演出或減少流量等6月8日前受影響損失，文化部會爭取經費來特別補償；另外一部分是行政院整體計畫的紓困3.0方案，3.0方案會照顧到不只受演出影響的藝文團隊，因為所有的藝文團隊包括平面、視覺等等所有藝文工作者，在這樣疫情警戒之下都遭到很多困難，會更普遍性的推行紓困措施。

針對防疫措施持續維持2級以上的話，文化部會有什麼樣的協助措施？李永得表示，很多藝文團隊可能花一整年時間投入成本在做排練，就是為了一年兩、三次的演出，而且他們的收入也寄望於這兩、三次的演出，一旦二級警戒採取梅花座後，影響變非常大，與其他行業完全不一樣。文化部深切了解行業特性，會跟行政院極力爭取，用最大誠意努力補償藝文團體此次演出的損失。

(中時 )