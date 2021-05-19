李姓男子不滿張姓男子的政治理念，去年在臉書社團「台灣前途研究所Taiwan」辱罵張「畜生」、「俗辣」及三字經，遭張報警提告後，李又在臉書貼文嗆「作你來啦，林北會直接刺死警察」，台北地檢署依公然侮辱、恐嚇公眾2罪起訴李男。

起訴指出，李男因政治理念與張男不同，於去年1月12日，在臉書社團「台灣前途研究所Taiwan」PO文辱罵張男「畜生」、「俗辣」、「被你們這群日本走狗壓迫，就很想殺你們」及三字經。張男憤而報警提告。

事後李男收到警局通知單，心生不滿，再於去年3月16日，在臉書社團「對美國在台協會AIT說讚的朋友」發表「已經有警局通知單，傳票寄給我，我都不鳥他了啦！我直接用生命跟你換公平正義」、「作你來啦，林北會直接刺死警察」。

檢方認為，李男在臉書辱罵張男「畜生」、「俗辣」、「日本走狗」，涉犯《刑法》公然侮辱罪，另李男發文嗆「直接刺死警察」則涉犯《刑法》恐嚇公眾罪，請求法院分論併罰。

(中時 )