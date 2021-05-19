美國「下世代空優」（NGAD）戰機

美國空軍為了降低成本，以助採購新戰機，正考慮讓421架舊戰機退役。一份內部提案建議，砍了舊型F-15，F-16和A-10C，把省下資金灌注在秘密新戰機，還有將取代F-16的4.5代戰機上。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網18日報導，根據提案，美國空軍到2026年時，將讓421架舊戰機退役，而等著被砍的，有234架F-15C/D「鷹式」（Eagle）戰機，124架F-16 C/D「戰隼」（Fighting Falcon）和63架A-10C「雷霆」（Thunderbolt）攻擊機。

另一方面，美國空軍將有84架嶄新的F-15EX和220架F-35A服役。減去這些加入的新戰機，空軍機隊將減少117架戰機。而省下的經費將投入各方高度期待，並將取代F-22的神秘「下世代空優」（NGAD）戰機，還有將取代F-16，並與F-35A做高低搭配的多用途戰機（Multi-Role Fighter，MR-X）上。而這款多用途戰機很可能是非隱形戰機，不僅售價較便宜，1小時的操作費用也比F-35A低廉。

事實上，美國空軍正設法平衡一些競爭因素。首先，機隊的平均機齡為29.18年，而較老舊的戰機維修費較高。通常老舊和嶄新的戰機都需要花很多錢才能運作，而較新的戰機花費卻最少。

然而，如美國空軍戰機的平均機齡所示，都許多戰機都已老舊。而F-35雖相對新，但每小時仍須耗費3.3萬美元（近92萬台幣），遠比設定2025年要達到的1小時2.5萬美元（近70萬台幣）來得高。老實說，美國空軍對這目標似乎也沒抱太大的希望。

要是美國空軍想要2030年代有「下世代空優」和新型多用途戰機，就需要有資金進行適當研發。不過，問題在於，削減戰機數目可能使漫長漸進的「死亡螺旋」（death spiral）變本加厲。2010年代的戰機刪減，加上新一波的削減，在15年間，美國空軍就會少掉350架戰機。而當下一代武器的採購與運作成本超出最初估計時，就會迫使武裝部隊採購得愈來愈少，造成軍事專案的「死亡螺旋」。

或許美軍會自我安慰說，儘管武器變得較少，但效能卻提升了，所以戰力其實沒有損失。只不過，這些武器需要同時在更多地方出現，並承受戰損。而隨著一代一代過去，這些武器也變得愈來愈少。

(中時新聞網)