台南溪北地區傳出一名婦人染疫消息，據悉，一名北部男子上周六南下探母，結果男子母親周ㄧ身體不適赴診所就醫，隨後轉診大醫院確診，診所人員全被救護車載去採檢。台南市長黃偉哲今早召開記者會，雖未證實，但強調該做清消都做了，「寧可錯殺不可放過」，並說若中央流行疫情指揮中心下午2點公布台南有確診，南市府3點就會公布足跡。

台南市環保局昨天已在當地的客運車站、全國里及當地信仰中心廟宇、診所展開大規模消毒，衛生局長許以霖強調，由於檢驗結果尚未出爐，公布確診病例是中央流行疫情指揮中心的權責，原則上，地方該做的都會做，包括匡列接觸者與消毒。

黃偉哲說，只要一有懷疑案例，就會高標準處理先進行清消，這一點不會有時間差，也請市民朋友不用有疑慮。

昨天社群軟體瘋傳台南某地區傳出有確診者的消息，且直指人住在某大醫院，引發不少民眾擔心，但市府強調，該做的消毒都有做，不用過度恐慌。

(中時 )