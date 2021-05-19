台灣疫情升溫，每天本土確診病例都破百例激增，其中雙北情況最嚴峻，台灣基進黨主席陳奕齊16日在臉書發文批評，台北市長柯文哲要求「陽性者自己打電話通知接觸者」是擺爛、不作為。民眾黨發言人蔡峻維則反擊表示，不知陳奕齊是文盲又或是刻意為之，但台灣真的不缺這種扯後腿的人，更嗆陳「嘴臭記得多刷牙」「不會打字可以回國小學」。

陳奕齊16日在臉書質疑，柯文哲說他去當防疫指揮官不比陳時中差，但怎麼要陽性者自己打電話通知接觸者？那還要柯做什麼呢？陳說，怕的不是柯無能，而是有人故意擺爛、不作為，讓台灣疫情失控，卸責中央。

對此，蔡峻維昨（18）日透過臉書反擊，批台灣基進不要再當防疫豬隊友，散佈不實資訊真的不可取；而陳奕齊在臉書發文抨擊柯市長，甚至連打字都不願打對，不知道是文盲又或是刻意為之，但這只是個人修養問題。

蔡峻維批台灣基進是防疫豬隊友。（圖／摘自蔡峻維臉書）

蔡峻維指出最大的問題是，陳奕齊主席在一個6萬多人的粉專造謠、帶風向，試圖將遵守中央指導原則的防疫措施，形塑成錯誤政策，藉此打擊政敵，台灣真的不缺這種扯後腿的人，看來最不希望台灣守住這波疫情的，就是台灣基進這群人了。

到處使用似是而非的言論，試圖引導台北市的作為是錯的，卻不小心被中央流行疫情指揮中心打臉，蔡峻維提到，留言處有網友貼圖指正，陳主席也選擇忽視不回應，這樣的在野黨實在令人惋惜，白白浪費選民的託付。

在疫情越發嚴峻的當下，蔡峻維呼籲，應轉傳對的資訊，鼓勵大家共同防疫，而非看到黑影就開槍，一心只想要打擊政敵，並酸，七分打擊政敵、二分發展實力、一分抗疫，台灣基進這套手法玩得可真是漂亮。

(中時新聞網)