總爺藝文中心《小事報》成果展。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

在嚴峻疫情中，許多藝文展覽場所都暫時休館，台南麻豆總爺藝文中心仍有4展示館開放，其中紅樓A、C展間「松鼠的尾巴：曾文溪的一千個名字之獵人帶路」展覽，是Mattauw大地藝術季團隊於曾文溪上游踏查成果，探討傳統文化與現代法規之間的衝突與議題。

台南市政府文化局計畫以3年能量籌備「2022 Mattauw 大地藝術季」，邀請國立台南藝術大學藝術創作理論研究所長龔卓軍擔任總策展人並召集策展團隊，2020年於曾文溪上游踏查並出版第一本成果攝影集《獵人帶路》，這次將在紅樓展出鄒族獵人巴蘇雅．亞古曼（Basuya Yakumagana）的家族故事。

本次展覽時間自5月19日起至7月18日，呈現策展團隊3年策展之第1年踏查成果，跟著獵人的腳步尋找曾文溪的一千個名字，看看嘉南平原母親之河在不同地域中的文化與景色，帶著民眾思考自然環境、人工水利設施以及流域治理間的平衡，從不同的角度再次認識土地。

本次展覽同步呈現兩年《小事報》的過程及成果，從台南麻豆安業國小啟動的地方書寫，後續擴延為位於曾文溪流域內之六間國小－土城、海佃、安業、大內、茶山、中興所串聯而成的流域書寫，為即將來臨的「2022 Mattauw大地藝術季」記錄下那些在台南「小事同時也是要緊的事」。

為了讓在地民眾更瞭解本屆策展倡議內容及參與，總爺藝文中心也將在6月14日於中山堂舉辦中游場「《獵人帶路》發表暨《鄒之屋》放映座談會」，邀請有興趣的民眾們一同來瞭解策展團隊的田調過程、曾文溪的美麗故事。

因應新冠肺炎疫情升溫，配合中央規定即日起至5月28日止大台南地區進入準三級防疫警戒狀態，進入總爺藝文中心、蔴荳古港文化園區將配合入園總人數500人上限之管制，各館室人數以20人為上限，並請民眾配合實聯制登記、量測體溫及酒精消毒。

前述系列活動及各館室相關展覽、活動若遇疫情警戒升級可能取消或延期，詳情可關注總爺藝文中心官網(https：／／tyart.tnc.gov.tw／)或臉書粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／TsungYehArtsandCulturalCenter)了解最新消息。

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