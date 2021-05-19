台虹（8039）接獲通報有一名員工確診COVID-19，該員工於日前接獲相關單位指示進行隔離，台虹也隨即通知匡列與該員工密切接觸的員工，要求其自主隔離並不與家人接觸，並每日通報體溫及身體狀況，公司將持續關切及提供相關諮詢與協助。

台虹進一步表示，除原定例行消毒，亦立即針對該員工作場域加強消毒，並針對公共區域及全廠區進行消毒，確認消毒作業執行完畢後，方讓員工開始上班。本公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，除遵照相關機構的防疫相關規定外，更進一步的執行員工教育訓練全面停止、停止出差及訪客來訪、減少會議數量改為視訊會議、執行人員分流上班、乘坐公共交通運輸工具的同仁改為在家上班、在廠區嚴格執行全面戴口罩、所有進場人員一律量體溫、並調整為全面供應便當於自己的辦公桌食用等相關防疫措施。

台虹強調，此事件不影響公司營運及生產。相關細節以政府公開資訊為主。後續處理遵從中央疫情指揮中心指示並持續落實嚴格的防疫措施守護員工健康。

(工商 )