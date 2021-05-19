全球網路安全解決方案領導廠商Check Point Software Technologies Ltd.在高通MSM（Mobile Station Modem）晶片中發現一個安全性漏洞，目前全球約40％手機皆使用此晶片進行蜂巢式通訊（Cellular Communication）；攻擊者可利用此漏洞將 Android 作業系統作為入口，在手機內安裝惡意程式碼或隱形病毒，以存取簡訊和通話音檔。

這款高通嵌入式晶片應用於市面上約40％的手機，包括 Google、三星、LG、小米和一加（OnePlus）的高階手機。2020年8月Check Point Research也曾在高通的DSP晶片中發現了400多個漏洞，對於手機的使用構成巨大威脅。

本次發現的新漏洞位於高通MSM晶片上，為一系列內嵌於手機的 SoC（系統單晶片），支援4G LTE 和高畫質錄影等進階功能，目前也有5G版本。由於駭客一直不斷試圖從遠端攻擊行動裝置，如發送簡訊或精心設計的無線電封包（Radio Packet）與裝置進行通訊，並奪取控制權，因此MSM晶片一直是資安研究和網路犯罪分子關注的焦點。

除此之外，Android系統也能夠透過高通的QMI（Qualcomm MSM Interface） 與MSM晶片處理器進行通訊；QMI是一種專屬協定，支援MSM中的軟體元件與裝置上的週邊子系統（例如相機和指紋辨識器）進行通訊。Counterpoint Research調查顯示，全球30%手機皆採用了QMI，卻少有人知其為一種潛在的攻擊手法。

若資安研究人員想要通過數據機調試器（Modem Debugger）查找最新的5G 代碼，最簡單的方式就是透過QMI利用MSM晶片的資料服務，而網路犯罪分子也可以採用此方法。Check Point Research 於數據機資料服務中發現了一個可用於控制數據機，以及從應用程式處理器動態嵌入程式碼的漏洞，代表攻擊者可利用此漏洞從Android 系統向數據機安裝惡意程式碼，竊取使用者的通話記錄和簡訊，並監聽裝置使用者的對話。駭客還可以利用此漏洞解鎖手機 SIM 卡，解除電信商的設定。

Check Point Research 立即向高通揭露了此研究結果，高通確認後將其定義為高危險漏洞，並已通知相關廠商及告知此漏洞編號為 CVE-2020-11292。

(工商 )