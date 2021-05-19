牧德2021年持續依戰略規劃，除致力於擴大既有各產品的市占率，並瞄準有60億元市場規模的高階電測機商機，同時針對國際客戶需求，尋求銷售上的突破，尤其是載板市場，在AOI光學檢測設備上，牧德配合客戶開發高精密檢測設備，因應客戶載板擴產需求，在AVI外觀檢測設備上，則將開發無需人力複檢功能，與競爭對手拉開距離。

牧德第一季合併營收為6.88億，年增0.35％，毛利率63.40％，每股稅後盈餘4.81元，較去年5.3元減少0.49元，主因是大量投入研發，其中研發費用相較去年同期增加2,800萬，約當EPS 0.43元；雖然去年有增資會稀釋EPS及今年第一季仍有匯損情形，但由於各項費用相對降低，整體獲利能力相較去年沒有降低。另外四月營收2.3億元YOY -9.74%，牧德表示出機仍以載板及高端檢測設備產品為主，以目前能掌握的訂單來看，公司對今年前景審慎樂觀。

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