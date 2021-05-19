Hewlett Packard Enterprise(HPE)發表HPE Ezmeral軟體產品組合升級，新增功能和合作夥伴，協助企業統整從邊緣到雲端的資料存取，推動數位轉型。HPE Ezmeral產品組合，為客戶提供端對端的混合雲分析平台，提高AI/ML、分析及資料密集型工作負載的品質、可重複性、傳輸量，並縮短創造價值的時程。

更新內容包括：．HPE Ezmeral資料架構 – 除做為HPE Ezmeral 容器平台和HPE Ezmeral機器學習(ML Op)的整合套件之外，也可獨立提供。HPE Ezmeral資料架構具有永久儲存層，可簡化本地端、公有雲、混合雲及邊緣環境整體機器學習模型的生命週期。

．全新HPE Ezmeral技術生態系統計畫，包括領先業界的ISVs，例如Dataiku、MinIO、H2O.AI、Rapt.AI、Run:AI、Sysdig、Unravel等，已在 HPE Ezmeral驗證的應用程式，協助客戶能更快建立高效率的分析環境。

．全新推出的HPE Ezmeral Marketplace，協助客戶易於將頂級ISVs和開放原始碼專案(例如，Apache Spark和Tensorflow等)帶給企業，將現代化工作負載實現雲端原生。

「HPE Ezmeral對把數位化訂為優先策略的HPE客戶而言是無價的，可以從持續成長的新客戶得到印證，」HPE技術長暨軟體主管Kumar Sreekanti表示。「有效利用資料和人工智慧的企業將具備更好的條件，可在動態且不斷變化的市場中快速發展。獨立的HPE Ezmeral Data Fabric資料儲存和全新的HPE Ezmeral Marketplace，透過開放且靈活的雲端體驗，讓企業選擇它們的環境，並提供所有企業應用程式及資料的可見度和有效治理。」

(工商 )