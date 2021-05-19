泰鼎-KY（4927）因近期股價波動較大，18日應主管機關要求，公布四月自結數，營收12.7億元、年增25.25％，本期淨利1.18億元、年增0.85％，每股盈餘0.62。法人表示，受惠於匯率回沖及客戶需求依然強勁，泰鼎四月獲利回溫有感。

泰鼎第一季營收32.6億元、稅後淨利1.54億元、每股盈餘0.81元，獲利表現受到壓縮，主要來自泰銖升值強勁、原物料/運輸成本上漲等因素影響，展望後續法人認為，看好三廠新產能效益，以及主力客戶新產品拉貨動能強勁，對於該公司營運維持正面看待。

(工商 )