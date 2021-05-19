Adobe 推出新一代即時CDP（即時客戶資料平台），即首個以第一方資料驅動獲取客源及與客戶互動所構建的企業應用程式。利用Adobe即時CDP，品牌無需動用第三方Cookie，即可激活已知和未知的客戶資料，在單一系統中無縫管理完整客戶資料。

消費者與品牌之間的關係正迅速發展。如今消費者比以往更關注他們分享何種資料，這亦導致全球私隱法規錯綜複雜。同時，客戶對個人化品牌體驗的期望仍然持續高漲。與此同時，瀏覽器將不再支援第三方Cookies，使得行銷人員無法根據Cookies追蹤未知的訪客。這意味著品牌將在對線上訪客了解甚少的前提下，仍要締造卓越的客戶體驗。

有鑑於以上轉變，企業必須重新調整其獲取客源的策略，以高質量、獲授權的第一方資料為中心進行客戶互動。採用第一方資料策略使企業僅需使用客戶願意分享的資料就能提供最相關的個人化體驗。然而，最近針對數位行銷人員的一項調查顯示，儘管對第一方資料的好處感到樂觀，但行銷人員認為他們僅發揮了47％ 的第一方資料潛力。

Adobe執行副總裁、數位體驗業務兼全球營運管理總經理Anil Chakravarthy說，作為消費者，我們現在期望企業能夠提供個人化的品牌體驗，同時管理好我們分享出去的資料。藉助Adobe即時 CDP，Adobe與多個品牌合作，使用第一方資料提供相關、響應式及尊重客戶的體驗。

(工商 )