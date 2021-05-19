中國大陸基礎建設陸續啟動帶動水泥產量增加，台泥(1101)Q2營收可望挑戰季增、亞泥(1102)Q1營運已恢復正成長，Q2面臨當地雨季，價格及發貨量將稍受影響，但整體而言，水泥雙雄今年全年度營運都看好，法人樂觀認為，皆可望繳出大幅成長的佳績。

3月中國大陸水泥價格落底回升，4月兩廣西南地區水泥價格調漲，加上台泥的廢棄物處理及能源貢獻加持，第2季營收可望挑戰高個位數季增。台泥指出，2021年是「十四五規劃」實施的第一年，基建投資具有較強支撐，房地產仍穩定成長，第二季開始，各地水泥價格陸續上揚，海外水泥市場獲利貢獻持續成長，土耳其2020年銷量成長近30%，水泥價格成長約25%，葡萄牙2020年銷量成長約12%，水泥價格持續優於其他地區。

亞泥則是指出，亞泥中國首季營運已恢復正成長，第2季面對當地傳統雨季的來臨，預期將會影響到水泥價格及發貨量，但下半年又進是水泥旺季，今年全年度業績將比去年要來的好。亞泥說，亞泥中國今年在大陸當地政府擴大基建項目、政策支持供給側改革，嚴控產能供給下，今年以來至4月，每月發貨量都比去年增加。

台泥首季稅後淨利33.19億元，年增10.6%，EPS0.57元。亞泥今年首季財報，稅後淨利32億元，年增3.3倍，創同期新高，EPS 1.02元。

(時報資訊)