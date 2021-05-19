台灣近期新冠肺炎確診人數爆增，台股受衝擊，元大投信指出，台股近期走勢，仍深受新冠疫情變化影響，短期交投宜謹慎，惟本次台股修正非基本面所致，於疫情穩定後可望收復跌幅。非經濟因素造成的股市影響，多屬於短期影響，而優質龍頭企業往往抗跌領漲特質明確，修復能力強，適合作為低接標的，建議於台股修正之際，投資人可視自身風險屬性、投資習慣與需求區分為三種操作策略。

一、穩健型的投資人適合精選龍頭優質產業的台股基金，以定期定額方式分批長線布局，且若為台股主動型基金，可倚靠經理人專業與經驗，並視疫情影響及合理股價點位浮現與否擇時佈局。

二、積極型看多投資人可視自身風險屬性與商品適合度，依個人資金水位分配，透過2倍槓桿ETF布局反彈。

三、積極型看空投資人可視自身風險屬性與商品適合度，認為台股短線可能持續修正或有避險需求，依個人資金水位分配，可藉由反向操作台股ETF，或以反向ETF與黃金建立避險部位。

元大投信研究團隊表示，相較於個股買賣，台股槓桿或反向ETF交易成本較低，惟提醒台股受新冠疫情等不確定因素影響，後勢仍可能出現大幅震盪，且槓桿或反向ETF適合短線操作，投資人須多加留意進場時間點，謹慎評估及評量自身風險屬性與商品適合度，並嚴設停利停損點。

(時報資訊)