近期台灣新冠病毒確診數字激增和社區感染案例增加，加上低於1%的疫苗注射率，讓台灣面臨自2020年疫情爆發以來最嚴峻的抗疫挑戰。星展集團資深經濟學家馬鐵英今發布最新台灣經濟展望，維持對台灣2021年GDP成長5%的預估值，但Q2民間消費數據恐年減1成，並預期政府將持續擴張財務政策。

馬鐵英指出，受到疫情衝擊，民間消費及服務業受到考驗。考量全台疫情警戒升級且政府鼓勵民眾儘量減少外出，星展預期今年第二季民間消費數據可能較去年同期衰退10%，甚至更多。

在科技製造業方面，由於科技產業對生產環境有高規格的安全及清潔標準、許多台灣大廠已經建置海外生產基地，且全球對科技設備技術需求旺盛，星展認為疫情對出口及製造業供應鏈的影響有限。目前，星展仍預估出口及工業生產在第二季將分別維持約30%和10%的成長。

在綜觀評估第一季優於預期的成長數據及第二季的下修風險後，星展維持對台灣2021年GDP成長5%的預估值，並預期政府將持續擴張財務政策。

(時報資訊)