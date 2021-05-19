藝人澎恰恰為籌措拍攝電影資金，前年向自稱「小陳」的25歲男子吳宣學商借1000萬元，支付180萬元手續費後，吳男卻失去聯繫，澎恰恰才驚覺受騙。台北地院審結，考量吳男認罪，同意償還款項，依詐欺罪判吳男10月徒刑，緩刑4年，可上訴。

檢方起訴指出，澎恰恰2019年10月為籌拍電影，急需資金，透過友人介紹向吳男借款1000萬元，吳男要求先付180萬元的保證金、手續費，澎恰恰信以為真，即開支票給吳男，但吳男拿走支票後數度藉故推諉，11月中旬更人間蒸發，澎恰恰只好報案。

檢警追查發現，該支票後來由1名李姓男子的帳戶軋票領錢，2020年6月17日在台北市逮捕吳男，另在宜蘭逮捕李男。吳男供稱與澎是借貸關係，怕澎還不出錢才軋支票，否認詐欺，但檢察官不採信，將他起訴；檢察官另認定李男僅提供帳戶，並不知情，處分不起訴。

北院審理期間，吳男改口認罪，並承諾償還詐欺款項，法官因此依詐欺罪判吳男10月徒刑，緩刑4年，若未依約定按月還款，檢方將可聲請撤銷緩刑。

(中時 )