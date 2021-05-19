去年擔任航警局2線3星的警官孫一鳴，貪戀女色及不法利益之慾望，枉顧飛航安全等重大公共利益，採購劣質X光機並收回扣，一審重判17年6月，目前台灣高等法院審理中，法官認為他涉嫌重大，裁定5月21日起延長限制出境、出海8月。可抗告。

負責該採購案的孫男，受到大陸廠商、同方威視技術公司女經理李委霖的財色利誘，再勾結台灣的蔡姓廠商取得航警局標案，以同方公司的劣質X光檢查儀器交貨。

未料這批Ｘ光機啟用後，因螢幕常出現不正常切割以及模糊影像、甚至畫面錯亂，經常讓安檢人員判讀失誤，甚至還發生過有民眾偷偷在行李箱內攜帶愛貓，卻因為影像模糊，讓安檢人員未檢出有活體動物，而將活貓看成是鴨賞的離譜事件。

目前李女涉案部分另案偵辦中。李男部分，桃園地方法院將李男重判17年6月上訴後，高院審理中；法官認為孫男所涉罪責非輕，仍有相當理由足認有逃亡之虞，倘任其等自由出境或出海，恐逃匿國外以規避將來審判程序及刑罰執行，裁定延長境管8個月。

(中時 )