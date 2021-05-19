因新冠肺炎本土確診數激增，雙北市17日宣布高中職、國中小、公私立托幼，​全面停課至5月28日，部分公司也開始採取分流或遠端上班，不少人都開始在家上班上課。天后蔡依林（Jolin）對這股現狀稍早發出哏圖，笑問大家「負能量湧出了嗎？」

許多上班族、學生族近日都開始進行自主居家隔離，在家遠端上班、上課，人與人之間相處時間變多，許多摩擦也因此產生，部分主婦開始叫苦連天，蔡依林昨(18日)則在IG分享爸爸、媽媽、孩子居家上班上課日常，可見爸爸和孩子從起床就被媽媽罵，身為一家之主的爸爸更是不論吃三餐、滑手機、上廁所等都一路挨罵到睡覺。

蔡依林發文。（圖／翻攝自jolin_cai IG）

而從蔡依林分享的圖中，身為孩子的雖然改為在家學習，不會被老師念，卻變成被媽媽罵，不論寫作業、玩遊戲、不想洗澡等都惹火媽媽，身為媽媽的也是從一起床就生氣到睡覺前，直到老公和孩子睡著，才有時間追劇享受自己時光，引來蔡依林寫下「大家都辛苦了」、「負能量湧出了嗎？」

宅女小紅發文。（圖／翻攝自宅女小紅臉書）

身為主婦代表的宅女小紅，昨晚也分享全家躲在家裡避疫情的一天，說：「日子一樣在吼孩子做飯吼孩子做飯叫次子收玩具不收，父親受不了大發火，次子大哭生父大怒，我衝出廚房勸架中度過」，但她話鋒一轉正能量說：「看著外面的壞消息，我們只能盡自己的力讓這一切過去，父母們繼續加油撐下去，只有大家自律才能讓生活回到以前。答應我，不出門沒事沒事不出門，累一陣子是為了自由的將來，文末一樣懇請大家留言告訴我你有多慘，用我們的崩潰比較出別人的幸福，你就是防疫功臣！」

疫情拉警報！雙北宣布高中以下停課至5/28 家長可請防疫照護假

(中時新聞網)