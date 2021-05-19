法國總統府艾里賽宮（Elysee）今晚表示，經與埃及、約旦協調，法國在聯合國安全理事會提出決議，呼籲以色列和加薩地區之間停火。

艾里賽宮聲明表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在與約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）的視訊會議中，同意了這項決議。馬克宏今天在巴黎主持以非洲經濟為主題的峰會，廣邀非洲領袖參與，塞西也有出席。

艾里賽宮表示：「3國都同意3項簡單的要素：必須停止交火；該是停火的時候；聯合國安理會必須就此事採取行動。」

以色列與加薩地區的巴勒斯坦武裝團體爆發衝突已逾一週，超過200名巴勒斯坦人、至少10名以色列人喪命。

法新社報導，法國近日一直呼籲儘速停火，並已表達支持由埃及率領的調停行動。

馬克宏昨天在巴黎與塞西談話後，也強調了埃及調停的重要性。雖然維權人士對埃及的人權紀錄有疑慮，但塞西一向是法國的重要盟友和防衛武器買家。

聯合國安理會尚未就以巴近期衝突通過簡單的宣言，因為中國、挪威、突尼西亞先前提出的3項呼籲止戰的聲明草案，都遭美國這個以色列的堅實盟邦反對。

(中央社)