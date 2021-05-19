萬華區出動國軍進行消毒。（資料照）

本土疫情多點爆發，從「獅子王」染疫事件和萬華茶室事件爆發後，讓部分縣市已開始設立社區採檢站，採用快篩方式檢測是否有隱形傳播鏈。藥師林士峰昨(18日)晚間在臉書表示，「從最近看到有些民進黨的支持者，想洗風向告訴我們萬華可能是最早的社區傳播源頭，就可以想見，為什麼陳時中去年的防疫策略採取『抵死不肯廣篩』，只為維持台灣防疫漂亮數字的離譜作法，因為信仰執政黨防疫神話的人，很難去接受非0確診的事實」。

林士峰18日在臉書直言，台灣去年發生過10次的社區感染，「因此我不認為在這種前提之下，台灣的社區是安全的，只是沒有確實篩檢而已，陳時中的防疫動作歷來都太慢，這一年多來，柯文哲多次公開並不盡然贊同陳時中的防疫佈局，陳時中也多次不客氣的冷言回應」。

林士峰認為，這次是基於獅子王染疫與萬華事件，讓台北市長柯文哲找到切入點，「逼著」陳時中面對疫情真相，這才終於「蓋不住」，確診的數字爆發，柯文哲直接宣布台北市在萬華普設「快篩站」，於是所有「快篩陽性、PCR確診」的數字不再是直送CDC，而是由北市衛生局自行先掌握、處理，不過，即使到了這個節骨眼，仍然有一些民進黨的支持者嘲笑普篩的支持者。

從公衛的角度來看，林士峰說，「當進入社區感染的時候，廣篩的重要性會開始上升，篩檢的目的在於找到隱藏的感染源，阻斷傳播鍊，如果本來就可以待在家的人就不要浪費篩檢資源；當不明感染源越來越多的時候，疫調的成效有限，因為不可能公布上千個人的足跡」。

(中時新聞網)