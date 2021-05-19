天氣持續炎熱，用電仍高居不下，台電19日預告供電仍然吃緊，備轉容量率為6.19%，亮出供電黃燈，代表「供電吃緊，系統供電餘裕緊澀」，這是本周第二顆供電黃燈。

依照台電網站顯示，19日今日預估尖峰用電達到3,780萬瓩，尖峰使用率達到94%，最大供電能力預估有4,014萬瓩，備轉容量有234.0 萬瓩，亮出供電吃緊的黃燈。

戳破不缺電謊言！停電還栽贓台塑麥寮電廠？ 鄭麗文轟：不要再自欺欺人！

520前兩次大停電！蔡總統二度道歉 侯漢廷：缺電的元凶就是妳啊【獨家專訪】

(工商 )