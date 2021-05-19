供電吃緊！本周續亮第二顆黃燈 10:102021/05/19 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 用電量高居不下，19日供電燈號續亮黃燈。（ 圖／取自台電官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天氣持續炎熱，用電仍高居不下，台電19日預告供電仍然吃緊，備轉容量率為6.19%，亮出供電黃燈，代表「供電吃緊，系統供電餘裕緊澀」，這是本周第二顆供電黃燈。 依照台電網站顯示，19日今日預估尖峰用電達到3,780萬瓩，尖峰使用率達到94%，最大供電能力預估有4,014萬瓩，備轉容量有234.0 萬瓩，亮出供電吃緊的黃燈。 戳破不缺電謊言！停電還栽贓台塑麥寮電廠？ 鄭麗文轟：不要再自欺欺人！ 訂閱影音： 中時新聞網 520前兩次大停電！蔡總統二度道歉 侯漢廷：缺電的元凶就是妳啊【獨家專訪】 全台供電吃緊 台電不到早上9點已亮黃燈 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 (工商 ) #系統 #黃燈 #供電 #供電吃緊 #萬瓩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 《經濟》一周內停電2次 台電：比照513、研擬補償方案 10:352021/05/18 財經 又見斷電 全台122萬戶陷黑暗 04:102021/05/18 財經要聞 一週停電2次 蘇貞昌：難接受命台電提改善方案 03:492021/05/18 政治 網瘋傳員林家商停電 校方錯愕：證實是假訊息 12:492021/05/18 生活 一周2停電 藍揪出台電官網「有鬼」：蔡政府信用破產、王美花下台 10:092021/05/18 政治 蔡政府執政5周年經濟政策總體檢 04:102021/05/18 時論廣場 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 517停電 比照513事故研擬補償 00:302021/05/18 財經 《國際產業》博世CEO：車用晶片估吃緊到2022年 10:522021/05/18 財經 陳建維快評》台電不演了 10:042021/05/18 快評 財經熱門新聞 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 緊急喊卡！保險局證實三張保單「疫起停」 - 財經 - 工商 員工確診 台虹：已進行隔離並密切關注 不影響營運及生產 - 財經 - 工商 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 台股違約率攀高 金管會將依比例祭措施 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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