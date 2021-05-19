隨著本土疫情升溫，市場恐慌性賣壓出籠，台股出現全面性的下挫，現已相繼跌破季線與半年線，直探年線大關，目前年線位置約略在14000點附近。若以大盤月K線來看，5月份的月K線長黑在所難免，這次是去年3月起漲以來第一次的顯著的回檔；而這次拉回與過去一年的震盪不同，原因在於去年指數能從8523點一路上漲到17709點，大漲9186點，與防疫有成存在直接關係。這次的修正起跌主因在於本土疫情升溫，等於是一個直接利空來測試台股支撐力道。

若以技術分析來看，本波回檔1/3位置約略在14647點位置，回檔1/2位置約略在13116點位置，這是今年上半年要密切觀察的關卡，也是多方必須力守的重要位置；原因在於一旦跌破回檔1/2的位置，代表多方已失主控權，整個一年多來的多頭架構將告一段落，故多方若要續攻，該位置必須力守。

目前隨著指數回檔，市場上難免會出現價值低估、大跌大買的聲音，這當中的操作容易存在陷阱，投資人必須謹慎，如「價值陷阱」即由於時空環境條件改變，之前對於一檔股票所預估獲利存在下修的可能性，這時若以尚未隨之下修的預估獲利來評價個股，可能會覺得該股本益比相當低，股價存在被低估的情形，但若下修過的預估獲利來計算，則當前股價的本益比其實可能並不低，這個由於預估EPS的落後性，所造成的本益比看似偏低的現象即是「價值陷阱」，後續操作時要留意這個現象。

既然本土疫情升溫，去年漲過一波的防疫概念，如檢測試劑、藥品、疫苗、體溫量測、清潔用品等，當然要列入追蹤，其中今年3月提過的高端疫苗、台康生、永昕、國光生等搭上本土疫苗題材，股價就相對強勢。而由於這次疫情屬於本土，與去年不盡相同，市場擔憂有進一步的隔離措施，故對宅經濟、電商及宅配業者等也有利，如歐買尬、富邦媒、嘉里大榮、宅配通等也走強。至於部份醫療器材與設備業者，隨著各大醫院加強布署，也會受惠。

只是跟大家提醒，「止跌不等於能夠立刻強彈」，而單日大漲也不等於止跌，有時候僅是跌勢的B波反彈，還有C波下跌的可能，操作要注意資金控管。 另外，觀盤時可將防疫概念股視為大盤的反向指標，當防疫概念股漲不太動時，就是疫情已獲得初步控制的訊號；在這之前，防疫概念股會是短線強勢股的所在，可沿上升趨勢線操作。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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(中時新聞網)