一名確診病患插管，就要耗費10名醫護人力。（翻攝自臉書）

國內疫情升溫，8天累計千例以上確診、12人重症，醫院急診塞爆，台北市一名郭姓醫師日前發文，1名確診需要插管的病人，一次要10名醫護人力運送，運送路線還要有人消毒清場，他坦言若疫情擴大、重症患者大爆發，「先說好，我一定沒能力救你。」

北市聯醫和平院區的一名郭姓醫師昨天（18日）在臉書PO出一段影片，是一名確診患者插管的運送流程，他指出一個確診病人插管，就要交管、運送、清場、避免中間急救，光是路線人力就要10人，若真的台灣爆發重症，患者一多的時候，郭姓醫師坦言「我先說好，我一定沒能力救你。」拜託大家好好待在家裡、勤洗手、出門戴口罩，減少群聚，多關心身邊的人，好好防疫。

從影片中可以看到，一名確診患者插管由3名醫護運送，路線全面淨空，後面還有人負責消毒，另一組5名醫護則推著另一張病床等交接，每位醫護都穿著全套防護裝備，運送時還要慢慢推，更要避免中間急救，非常辛苦又耗時。

而影片一PO出後，已累積4.5萬次的觀看次數，網友紛紛留言：「真的是辛苦了，你們一定要好好照顧自己」、「真的沒能力去救」、「是送去負壓病房嗎？」，還有醫護留言「我們專責今天也滿床了。」還有人提問，現在重症很多嗎？郭姓醫師回應「這床真的是很麻煩的問題，現在很多醫院都開始亂丟病人」。連北市副市長黃珊珊也來留言「有您們真好，謝謝您們，辛苦了」。

(中時新聞網)