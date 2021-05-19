雙北防疫三級警戒，新北市環保局表示，14日全市24小時大清消後，環保局持續由各區清潔隊進行轄區每周一次全區清消，直到三級警戒解除；環保局提醒民眾，外出倒垃圾務必戴好口罩並保持安全距離，保護自已也保護清潔人員，違規可依傳染病防治法最高開罰1萬5000元。

環保局表示，在進入三級防疫前，環保局防疫消毒大隊針對列管公共環境場域1360處每月消毒一次，包含交通場站、百貨賣場、超市、超商、市場、餐廳、商圈、學校、洽公機關等。

環保局表示，14日10時到5月15日10時24小時大清消已完成地毯式消毒工作，三級警戒後，除原來防疫消毒大隊，也重新盤點消毒人力、物力，由各區清潔隊配合各區公所指揮調度，持續執行轄區每周一次的全面消毒，直到解除三級防疫警戒為止。

至於一般商家、賣場、餐廳、社區大樓等場所內部的公共環境消毒，依照行政院環境保護署的規定，應由所有人、管理人或使用人負責，可自行使用1：50稀釋後漂白水，針對公共區域、地板、梯間扶手、門把、電梯按鈕等持續且定期以拖把或抹布擦拭；若有委外消毒需求，也可洽環保局提供新北市境內消毒廠商名單供參。

環保局說，環保局則維持垃圾收運正常化，除提供清潔隊員充足的防疫配備以保護其工作安全，更提醒民眾外出倒垃圾即為「戶外活動」，依照第三級警戒規定應全程配戴口罩，違者可依照傳染病防治法最高開罰1萬5000元。

環保局提出「查、戴、保、洗」的倒垃圾口訣，呼籲民眾出門倒垃圾前應先查「新北樂垃車」網站，確認垃圾車到達時間；全程載上口罩；保持適當距離並減少交談；回家後立即洗手或用酒精消毒。另紙容器、塑膠瓶罐、鐵鋁罐及玻璃瓶等，回收前要先沖洗後再交給資源回收車。

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(中時 )