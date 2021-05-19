新冠肺炎疫情大爆發，目前嘉義市維持零確診，但嘉義市政府19日宣布，1名民眾15日搭乘高鐵南下列車（0627車次）抵嘉，18日在嘉義市採檢為陽性，已經收治在負壓隔離病房，市衛生局表示，有掌握此個案在嘉義市的足跡，請民眾配合盡量減少外出，加強防疫。

市府衛生局指出，對於此個案在嘉義市公共環境區域已請環保局於5月18日完成消毒，衛生局與警察局正共同調查中其詳細足跡，相關疫調也還持續進行中，若有無法確認的接觸者、活動場域，市府將會公布足跡以提醒民眾。

市長黃敏惠呼籲市民，防治肺炎刻不容緩，小小症狀不輕忽，如有疑症狀，應主動和醫師說明旅遊史（Travel）、職業史（Occupation）、接觸史（Contact）及群聚史（Cluster）等，由醫療院所執行專業風險評估轉介通報採檢，莫慌張，積極配合相關單位防疫作為，共同守護嘉義市社區防疫陣線。

嘉義市政府表示，疫情非常時期，做好個人防疫動作非常重要，室內戶外戴口罩、勤洗手、飲食外帶與自煮，呼籲大家要全台一心，降低南北移動、拒當病毒的載體；來嘉回嘉一定做好防疫與自主健康管理，戴口罩、一人一室、不共餐、不共用衛浴、不聚會，保護自己也守護家人。

市府衛生局表示，嘉義市目前是零確診，醫院都在調配專責病床及負壓病床，以因應不時之需，也請市民密切注意，足跡應由中央疫情指揮中心與嘉義市政府公布，切莫相信任何網路流傳假訊息，製造、轉傳假訊息將觸法最高可處300萬罰金。

北市快篩陽性率5天連降！柯文哲分析「不動戰術有效」 驚覺自己又比中指反應笑翻全場

(中時 )