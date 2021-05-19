法令規定上市櫃公司股東會要在六月底前召開，目前疫情嚴竣，立委建議依肺炎特別條例及傳染病防治法延後股東會召開的時限，金管會主委黃天牧表示，會在兩周內和經濟部、衛福部研商，決定股東會是否可以延後召開。

立委吳秉叡、沈發惠、賴世葆、曾銘宗等跨藍綠的立委認為，目前疫情嚴重，金管會可以研究股東會延後，吳秉叡指出，光是中鋼的股東就超過百萬人，召開股東會勢必造成群聚，特別條例第7條，傳染病防治法第37條，都可以解決法令限制。

沈發惠指出，全世界主要的經濟體只有台灣香港和日本沒有讓股東會延期，歐美主要國家都讓股東會延期，或採「實體＋線上」股東會，甚至純線上股東會，避免群聚，他希望股東會延期，解決6月底一定要召開的問題，放寬集中一天不得多於80場股東會限制，或召開線上股東會。如果真的一定召開，金管會輔導這些公司如何輔合防疫指引方式召開。

(旺報 )