周二芝加哥穀物期貨多收黑，僅玉米收揚，且連續第二天上漲，因強勁的出口需求以及對美國部分地區乾旱天氣的預測，可能會給近期播種的作物帶來壓力的擔憂，小麥和大豆期貨在未能突破壓力價後，引發技術性賣盤湧現而走弱。

據美國農業部周一指出，美國私人出口商對中國銷售了136萬噸玉米，在2021/22年度交貨，這也是美國農業部連續第二個交易日宣佈對華的玉米銷售。

分析師指出，美國玉米價格仍低於中國國內玉米價格。 巴西二季玉米作物面臨更多的生長壓力，一些地區的作物狀況顯著下滑，因為天氣高溫乾燥。終場7月大豆跌13.25美分，報1574.25美分， 7月玉米漲5.75美分，報658.25美分， 7月小麥跌1.75美分，報698美分，7月黃豆油跌0.3美分，報68.67美分，7月黃豆粉跌4.1美元，報410.8美元。(商品行情網)

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