亞聚(1308)受惠太陽能市場長期樂觀，支撐EVA需求，大陸2021年新增裝置容量預估約155~170GW，但今年前4月中國新標案僅7~10GW，遠遠落後十四五規劃的裝機目標，加上美國基建對綠能的投資，故下半年應該會有爆發式成長，有利於亞聚今年營運動能。

亞聚第一季儘管原料上漲，但ASP上漲幅度更大，利差擴大下，推動第一季獲利大幅增加，亞聚第一季營收18.53億元，季增加7.86%、年增加41%，單季稅後純益5.5億元，季增加2.2%、年增加2.8倍，每股純益0.95元，單季毛利率34.7%，季增加4.7個百分點，年增加16.7個百分點。

亞聚認為，今年經濟谷底翻揚、各國寬鬆政策有利支撐石化品需求；但第三波疫情可能引發新一波封城，須密切觀察，還有運費成本上升、運輸時間不確定，使得供應鏈傾向區域之間採購，降低遠洋運輸。原料部分，乙烯受日本地震、德州冰風暴影響，第一季價格大漲；儘管美國產能逐漸恢復，但下游衍生物開工率仍高，且亞洲5~7月進入歲修潮，短期乙烯價格有撐，預計到下半年應該較為寬鬆。

亞聚認為，太陽能市場長期展望樂觀，惟短期仍需觀察需求變化，近期裝機進度落後，市場出現下半年趕工而導致EVA缺料的預期。

大陸2021年新增裝置容量預估約155~170GW，年增兩成多，未來五年可能有30%的複合式成長，但今年前4月中國新標案僅7~10GW，遠遠落後十四五規劃的裝機目標，加上美國基建對綠能的投資，因此，市場看好下半年應該會有爆發式成長。

針對大陸的EVA新產能，亞聚表示，近期有揚子石化試產10萬噸EVA，榆林農化30萬噸試產後又停車；目前來看如果只有揚子石化、中化總共20萬噸，對行情影響不大，要再切入亞聚核心的差異化產品還要一段時間，後續宜觀察浙江石化、榆林石化的投產進度。目前各級EVA大概都在2500~2600美元之間高檔盤整，後續就看新產能跟需求的狀況。

(時報資訊)